  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Aliyev’den net mesaj: Azerbaycan askerini Gazze’ye göndermeyeceğiz

İhracat rekorları meyvesini verdi Türkiye artık bir üst ligde

Tahliye bekleyen Selahattin Demirtaş'a şok! Cumhurbaşkanına hakaretten 1.5 yıl hapis cezası

İngiliz basınından Trump yorumu ile karışık yönlendirme! Yeni hedefi 5 ülke

Ak Partili isim milyonları heyecanlandırdı! Emekliye ek zam geliyor: En düşük maaş 20 bin lirayı aşacak

Milli İrade Platformu’ndan husumet odaklarına tokat gibi cevap! Devletimizin ve cumhurbaşkanımızın yanındayız

Venezuela’nın kukla muhalefet liderine bakın! Machado değil sanki Trump konuştu

Devlet değil sanki sokak çetesi: ABD Dışişleri Bakanlığının hesabından Trump paylaşımı!

Son 20 yılda 19 kez aynı tablo! Türkiye'nin ihracat şampiyonu belli oldu

MİT ‘Arabistanlı Lawrence’ın Mısır, Suriye ve Irak’ta izini sürmüş: Hem Müslümanları hem Yahudileri zehirledi
Gündem İçişleri’nden 36 ile ‘sarı’ uyarı: Fırtına, kar, yağmur, sel...
Gündem

İçişleri’nden 36 ile ‘sarı’ uyarı: Fırtına, kar, yağmur, sel...

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İçişleri’nden 36 ile ‘sarı’ uyarı: Fırtına, kar, yağmur, sel...

İçişleri Bakanlığı, yarın Trakya, Ege, Marmara, Doğu Karadeniz, Doğu ile Güneydoğu Anadolu’daki 36 il için “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından paylaşılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar, Ağrı, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, İzmir, Kars, Kırklareli, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Siirt, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Van için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.

Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, Trakya'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri ile Kırklareli'nin batısında yerel kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

 

Kıyı Ege ile zamanla Marmara'nın batısı ve İç Ege'de güney ve batı yönlerden fırtına, Marmara'nın güneybatısı ile Ege'nin kuzey kıyılarında ise yer yer kuvvetli fırtına beklendiği açıklamada ifade edildi.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin bulunduğu belirtilen açıklamada, şu uyarıda bulunuldu: "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

Fırtına deniz ulaşımını vurdu: BUDO 8 seferini iptal etti!
Fırtına deniz ulaşımını vurdu: BUDO 8 seferini iptal etti!

Gündem

Fırtına deniz ulaşımını vurdu: BUDO 8 seferini iptal etti!

Kar yağışını sanata ve mutluluğa dönüştürdüler: Çocuklar istedi baba, kardan ‘Kız Kulesi’yaptı
Kar yağışını sanata ve mutluluğa dönüştürdüler: Çocuklar istedi baba, kardan ‘Kız Kulesi’yaptı

Yaşam

Kar yağışını sanata ve mutluluğa dönüştürdüler: Çocuklar istedi baba, kardan ‘Kız Kulesi’yaptı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23