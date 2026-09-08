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Gündem İçişleri’nden 28 ilde operasyon: Zehir taciri 140 şüpheliye gözaltı
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İçişleri’nden 28 ilde operasyon: Zehir taciri 140 şüpheliye gözaltı

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İçişleri’nden 28 ilde operasyon: Zehir taciri 140 şüpheliye gözaltı

İçişleri Bakanlığı, 28 ilde jandarma ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına ve yetiştiricilerine yönelik icra edilen operasyonlarda gözaltına alınan 140 kişiden 80’ninin tutuklandığını bildirdi. Şüphelilerin uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, 28 ilde jandarma ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına ve yetiştiricilerine yönelik icra edilen operasyonlarda gözaltına alınan 140 kişiden 80’ninin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "28 ilde ’uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine’ yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda, 548 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 788 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 milyon 751 bin adet kök kenevir ve skunk imha edildi. Operasyonlarda 140 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 80’i tutuklandı, 60’ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından bin 260 narkotik ve asayiş ekibi, 6 bin 285 personel ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin de katılımıyla 28 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları, uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi" ifadeleri yer aldı.

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