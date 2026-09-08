  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Emine Erdoğan'dan 'Dünya Okuma Yazma Günü' paylaşımı: Sayısız hayatı değiştirdik Ruslardan öğrendi Türkiye’de yapıyor! Çöpe atılan kağıttan sanat eseri Başkanvekili Demirtaş iddialara cevap verdi: CHP’li Kuşadası’nda stadyum yıkılıp AVM mi yapılacak? Ortaya çıktı: Tüm rakamlar O'nu işaret ediyor... Trabzonspor'a 2.05'lik hoca Trump tahmini gündem olmuştu! Çin’in Nostradamus’undan çarpıcı tahmin: Bu kez 2027’yi işaret etti Osimhen'siz Sporting Lizbon yıkılabilecek mi? Tüm taraftarlar Çarşamba'yı bekliyor sabırsızlıkla... Uzmanlardan velilere kritik uyarılar! Ambalajsız, etiketsiz ürünlerden kaçının Kalp kapağında ezber bozan operasyon: Türk doktorlarından Türkiye’de bir ilk
Aktüel
5
Yeniakit Publisher
Dünyanın sayılı projelerinden biri olacak: Karadeniz’e yeni hava yolu üssü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Dünyanın sayılı projelerinden biri olacak: Karadeniz’e yeni hava yolu üssü

Türkiye’nin deniz dolgusu üzerine inşa edilen 3’üncü, dünyadaki 6’ncı havalimanı olması planlanan Trabzon Yeni Havalimanı Projesi’nde çalışmalar sürüyor. 10 milyon yolcu kapasiteli havalimanının temeli, deniz sondajlarının tamamlanmasının ardından atılacak.

#1
Foto - Dünyanın sayılı projelerinden biri olacak: Karadeniz’e yeni hava yolu üssü

45 milyar 650 milyon liraya mal olması beklenen Trabzon Yeni Havalimanı 2033 yılında hizmete girecek. 97 milyon ton deniz dolgusu üzerine yapılması planlanan Yeni Trabzon Havalimanı Doğu Karadeniz'de deniz dolgusu üzerine inşa edilecek 3 havalimanı olacak. Rize-Artvin Havalimanı ve Ordu-Giresun Havalimanı, bölgede deniz dolgusu üzerinde yer alan önemli ulaşım merkezleri arasında bulunuyor. Trabzon Havalimanı ile Rize-Artvin Havalimanı arasındaki mesafe yaklaşık 72 kilometre. Trabzon Havalimanı ile Ordu-Giresun Havalimanı arasındaki mesafe ise 183 kilometre olurken Yeni Trabzon havalimanı tamamlanmasıyla birlikte Doğu Karadeniz'de kısa bir mesafe içerisinde deniz dolgusu üzerine inşa edilen 3 havalimanı olacak.

#2
Foto - Dünyanın sayılı projelerinden biri olacak: Karadeniz’e yeni hava yolu üssü

Trabzon Havalimanı'nın genişletilmesi ve yeni bir pist kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalarda temel atma aşamasına gelinirken, projenin ihalesi, 27 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirildi. 20 Ocak'ta yüklenici firmaya yer teslimi yapılırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Trabzon Yeni Havalimanı Projesine 'ÇED Olumlu' kararı verdi. Projede yaklaşık 97 milyon ton deniz dolgusu ve 6 bin metre uzunluğunda koruyucu mendirek yapılması planlanıyor. Mevcut havalimanının kotunun yükseltilmesi amacıyla ise yaklaşık 13 milyon ton kazı gerçekleştirilecek. Yeni havalimanı kapsamında 110 bin metrekarelik terminal binası, 1250 araç kapasiteli kapalı otopark ile teknik blok, kule ve destek binaları yapılması öngörülüyor. İnşaatın 2026'da başlayıp yaklaşık 7 yıl sürmesi ve havalimanının 2033'te hizmete alınması planlanıyor.

#3
Foto - Dünyanın sayılı projelerinden biri olacak: Karadeniz’e yeni hava yolu üssü

Yaklaşık 70 yıldır hizmet veren mevcut havalimanının yerine inşa edilecek Karadeniz'in en yoğun hava ulaşım merkezlerinden biri olan Trabzon Havalimanı, artan yolcu trafiğine yanıt verebilmek amacıyla dev bir dönüşüm sürecine giriyor. Yaklaşık 70 yıldır hizmet veren mevcut havalimanının yerine, deniz dolgusu üzerine inşa edilecek 10 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanı, bölgenin ulaşım altyapısında yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Kent merkezine yaklaşık 7 kilometre mesafede, Pelitli ve Konaklar mahalleleri açıklarında yer alacak proje, Trabzon Havalimanının artan yolcu trafiğine çözüm olmayı hedefliyor. 1957 yılında sivil hava trafiğine açılan Trabzon Havalimanı, Türkiye'nin denize en yakın havalimanlarından biri olarak Doğu Karadeniz'in en önemli ulaşım merkezleri arasında yer alıyor. Yıllar içerisinde artan iç ve dış hat seferleriyle birlikte özellikle Körfez ülkelerinden gelen turist sayısındaki yükseliş, havalimanının mevcut kapasitesini zorlamaya başladı. Bu kapsamda hayata geçirilen Yeni Trabzon Havalimanı Projesi ile mevcut pistin kuzeyinde deniz üzerinde yaklaşık 3 milyon metrekarelik dolgu alanı oluşturulacak. Projede 3 bin metre uzunluğunda yeni pist, büyük gövdeli uçakların rahatlıkla iniş ve kalkış yapabileceği altyapı, modern terminal binası, apronlar, taksi yolları ve yıllık 10 milyon yolcu kapasitesine sahip yeni bir havalimanı inşa edilecek.

#4
Foto - Dünyanın sayılı projelerinden biri olacak: Karadeniz’e yeni hava yolu üssü

"Deniz sondajları yapıldı; son analizler bitince inşallah temel atma aşamasına geçeceğiz" Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, havalimanı projesi kapsamında deniz sondajlarının gerçekleştirildiğini, son analizler bitince temel atma aşamasına geçileceğini söyledi. Genç "Havalimanımızı hem genişletmek hem de yeni bir pist kazandırmak amacıyla, 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve talimatlarıyla ihale yapıldı. 20 Ocak'ta yer teslimi yapıldı. Şu anda güz aylarında inşallah temel atma aşamasına geliyoruz. 10 milyon yolcu kapasiteli, büyük gövdeli uçakların da inebileceği bir havalimanına kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şu anda büyük gövdeli uçaklar inemiyor. Çünkü pistimiz 2 bin 700 metre. Yeni pistle birlikte özellikle yabancı menşeli uçakların da inebileceği büyük bir havalimanına kavuşmuş olacağız. Ben bu iradeyi kararlı bir şekilde ortaya koyan ve talimatları veren kıymetli Cumhurbaşkanımıza şehrimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. Yine işin takibatının yürütülmesi noktasında Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdullah Uraloğlu'na ve emek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Deniz sondajları yapılmıştı, son analizleri yapılıyor. Analizler bitince inşallah temel atma aşamasına geçeceğiz" dedi. "Büyükşehir Belediyesi olarak, kaya dolgusu ve nitelikli dolgu yapılması hasebiyle bir taraftan taş ocağı yönetimi konusunda yapımcı firma, kurumlarımız ve bakanlığımızla sıkı bir iş birliği içerisinde çalışmayı sürdürüyor ve süreci takip ediyoruz" diyen Genç "Trabzonspor tesislerimizle ilgili karar verildi, kamulaştırma süreci başlandı. O süreç bir taraftan yürüyor. Üniversite tesislerine ne kadar halel gelip gelmeyeceğini henüz şu anda bilemiyoruz. Ancak geliyorsa onlar da kalkacak" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Enkaz altında onlarca kişi aranıyor! Öğrenci yurdu çöktü
Dünya

Enkaz altında onlarca kişi aranıyor! Öğrenci yurdu çöktü

Hindistan’ın başkenti Delhi’de üniversite öğrencilerinin yoğun olarak kaldığı 5 katlı bir bina çöktü. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını..
O ilimizde ekmeğe 3 lira zam
Ekonomi

O ilimizde ekmeğe 3 lira zam

Bayburt’ta 230 gram ekmeğin fiyatı 3 lira zamlanarak 15 liradan 18 liraya çıkarıldı. Yeni fiyat tarifesi kent genelinde uygulanmaya başlandı..
Milli teknoloji hamlesinin öncüsünden tarihi mesaj! Selçuk Bayraktar "Artık rahat yok!" diyerek gerçekleri tek tek sıraladı!
Gündem

Milli teknoloji hamlesinin öncüsünden tarihi mesaj! Selçuk Bayraktar "Artık rahat yok!" diyerek gerçekleri tek tek sıraladı!

Türkiye’nin göğsünü kabartan ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA’nın arkasındaki vizyoner isim, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayrakta..
Özgür Özel mi Kılıçdaroğlu mu? Muhittin Böcek tarafını belli etti
Gündem

Özgür Özel mi Kılıçdaroğlu mu? Muhittin Böcek tarafını belli etti

Tutuklu bulunduğu cezaevinden mektup kaleme alan görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in kullandığı if..
Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye’ye sıçradı! Alanya’da Rus ve Ukraynalı turistler birbirine girdi
Gündem

Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye’ye sıçradı! Alanya’da Rus ve Ukraynalı turistler birbirine girdi

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın gerilimi bu kez Antalya’nın dünyaca ünlü turizm merkezi Alanya’da kendisini gösterdi. 5 yıldız..
Schengen’in geleceği için şartını koydu! Meloni’den AB’ye dış sınır uyarısı
Dünya

Schengen’in geleceği için şartını koydu! Meloni’den AB’ye dış sınır uyarısı

İtalya Başbakanı Meloni, Schengen Bölgesi’nin korunmasının Avrupa Birliği’nin dış sınırlarını güvence altına almasına bağlı olduğunu söyledi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23