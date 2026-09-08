Dünyanın sayılı projelerinden biri olacak: Karadeniz’e yeni hava yolu üssü

"Deniz sondajları yapıldı; son analizler bitince inşallah temel atma aşamasına geçeceğiz" Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, havalimanı projesi kapsamında deniz sondajlarının gerçekleştirildiğini, son analizler bitince temel atma aşamasına geçileceğini söyledi. Genç "Havalimanımızı hem genişletmek hem de yeni bir pist kazandırmak amacıyla, 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve talimatlarıyla ihale yapıldı. 20 Ocak'ta yer teslimi yapıldı. Şu anda güz aylarında inşallah temel atma aşamasına geliyoruz. 10 milyon yolcu kapasiteli, büyük gövdeli uçakların da inebileceği bir havalimanına kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şu anda büyük gövdeli uçaklar inemiyor. Çünkü pistimiz 2 bin 700 metre. Yeni pistle birlikte özellikle yabancı menşeli uçakların da inebileceği büyük bir havalimanına kavuşmuş olacağız. Ben bu iradeyi kararlı bir şekilde ortaya koyan ve talimatları veren kıymetli Cumhurbaşkanımıza şehrimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. Yine işin takibatının yürütülmesi noktasında Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdullah Uraloğlu'na ve emek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Deniz sondajları yapılmıştı, son analizleri yapılıyor. Analizler bitince inşallah temel atma aşamasına geçeceğiz" dedi. "Büyükşehir Belediyesi olarak, kaya dolgusu ve nitelikli dolgu yapılması hasebiyle bir taraftan taş ocağı yönetimi konusunda yapımcı firma, kurumlarımız ve bakanlığımızla sıkı bir iş birliği içerisinde çalışmayı sürdürüyor ve süreci takip ediyoruz" diyen Genç "Trabzonspor tesislerimizle ilgili karar verildi, kamulaştırma süreci başlandı. O süreç bir taraftan yürüyor. Üniversite tesislerine ne kadar halel gelip gelmeyeceğini henüz şu anda bilemiyoruz. Ancak geliyorsa onlar da kalkacak" şeklinde konuştu.