Dünyanın sayılı projelerinden biri olacak: Karadeniz’e yeni hava yolu üssü

Yaklaşık 70 yıldır hizmet veren mevcut havalimanının yerine inşa edilecek Karadeniz'in en yoğun hava ulaşım merkezlerinden biri olan Trabzon Havalimanı, artan yolcu trafiğine yanıt verebilmek amacıyla dev bir dönüşüm sürecine giriyor. Yaklaşık 70 yıldır hizmet veren mevcut havalimanının yerine, deniz dolgusu üzerine inşa edilecek 10 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanı, bölgenin ulaşım altyapısında yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Kent merkezine yaklaşık 7 kilometre mesafede, Pelitli ve Konaklar mahalleleri açıklarında yer alacak proje, Trabzon Havalimanının artan yolcu trafiğine çözüm olmayı hedefliyor. 1957 yılında sivil hava trafiğine açılan Trabzon Havalimanı, Türkiye'nin denize en yakın havalimanlarından biri olarak Doğu Karadeniz'in en önemli ulaşım merkezleri arasında yer alıyor. Yıllar içerisinde artan iç ve dış hat seferleriyle birlikte özellikle Körfez ülkelerinden gelen turist sayısındaki yükseliş, havalimanının mevcut kapasitesini zorlamaya başladı. Bu kapsamda hayata geçirilen Yeni Trabzon Havalimanı Projesi ile mevcut pistin kuzeyinde deniz üzerinde yaklaşık 3 milyon metrekarelik dolgu alanı oluşturulacak. Projede 3 bin metre uzunluğunda yeni pist, büyük gövdeli uçakların rahatlıkla iniş ve kalkış yapabileceği altyapı, modern terminal binası, apronlar, taksi yolları ve yıllık 10 milyon yolcu kapasitesine sahip yeni bir havalimanı inşa edilecek.