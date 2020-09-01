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Aktüel İçişleri: "Terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik "Yıldırım" operasyonları kapsamında bugüne kadar 38 terörist etkisiz hale getirildi."
Aktüel

İçişleri: "Terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik "Yıldırım" operasyonları kapsamında bugüne kadar 38 terörist etkisiz hale getirildi."

Yeniakit Publisher
2020-09-01 09:06:53 -
İçişleri: "Terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik "Yıldırım" operasyonları kapsamında bugüne kadar 38 terörist etkisiz hale getirildi."
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