İçişleri Bakanlığı'ndan 'Maltepe Kaymakamı' açıklaması! 'Ataması miting izninden önce 20 Ağustos'ta yapıldı'

İçişleri Bakanlığı tarafından, Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı'nın Kocaeli'nin Derince ilçesine sürgün edildiği iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

'Atama 20 Ağustos'ta, miting izni 3 Eylül'deydi'

Bugün bazı muhalif gazetelerde, Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı'nın "aşı dayatmasına karşıt" kişiler tarafından düzenlenecek mitinge izin vermediği için sürgün edildiği iddia edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı:

"17 Aralık 2016 - 06 Eylül 2021 tarihleri arasında Maltepe Kaymakamı olarak görev yapan Meftun Dallı Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin bölge ve görev süresi esaslarına istinaden Maltepe ilçesindeki görev süresini tamamlamış olması nedeniyle, genel teamüllere uygun olarak 20 Ağustos 2021 tarihli resmi gazetede yayımlanan ve 624 mülki idare amirini kapsayan atama kararnamesi ile Derince Kaymakamlığı'na atanmıştır."

Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı'nın, atama kararı Remi Gazete'de yayımlandıktan sonra "miting izni" konusunun gündeme geldiğine dikkat çekilen açıklama, şöyle devam etti:

"Ayrıca iddia edilen hususla ilgili Maltepe Kaymakamlığı'nca yapılan idari işlem 03 Eylül 2021 tarihinde olup bakanlığımızca gerçekleştirilen atama kararnamesinden sonra olmuştur. Söz konusu haberler gerçeği kesinlikle yansıtmamaktadır."