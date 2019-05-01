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İçişleri Bakanlığı'ndan 'korsan gösteri' açıklaması

İçişleri Bakanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü  dolayısıyla 67 ilde 303 bin 640 kişinin katılımıyla 138 etkinlik düzenlendiği  bildirdi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 19:35
İçişleri Bakanlığı'ndan 'korsan gösteri' açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü  nedeniyle yapılan etkinliklere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, kutlamalar kapsamında 303 bin 640 kişinin katılımıyla 67   ilde 138 etkinlik gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu etkinlikler dışında düzenlenen 16 korsan gösteriye katılan toplam  145 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 Mayıs 2019 günü Şanlıurfa ilinde düzenlenen etkinliklere katılmak  üzere Kahramanmaraş ilinden yola çıkan vatandaşlarımızı taşıyan otobüsün kaza  yapması sonucunda 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 15 vatandaşımız ise  yaralanmıştır. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine  başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu üzücü olayın dışında ülke  genelindeki etkinliklerde yaralanan vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz  bulunmamaktadır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gerçekleşen tüm etkinlikler  güvenli bir ortam içerisinde tamamlanmış ve herhangi bir olumsuzluk  yaşanmamıştır."

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 19:35
  1. Şanlıurfa
  2. Kahramanmaraş
  3. İçişleri Bakanlığı

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  • KÜLTÜR NEREDEKÜLTÜR NEREDE18 dk önce
    1MAYISTAÜLKELERIN KÜLTÜRLÜ INSANLARI AILECE GEZMEYE CAY KAHVE ICMEYE GIDERLER TÜRKIYEDEKI KÜLTÜRSÜZ ESEKLERI SOKAK SOKAK ESEK GIBI ANIRMAYA GIDERLER ARADAKI FARKI GÖRDÜNÜZMÜ TURKO DENILEN KÜLTÜRSÜZ ESEKLER ANIRMAYA DEVAM.

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