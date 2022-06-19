İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama! Sosyal medyada olay olmuştu

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca, denetim komisyonları ile gerçekleştirilen iş yeri tabela denetimleri sonucunda bugüne kadar 19 bin 309 iş yerinin yabancılar tarafından işletildiği, 15 bin 666 iş yeri tabelasının Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartlarına uygun olduğu, 3 bin 643 iş yeri tabelasının TSE standartlarına uygun olmadığı tespit edildi.

Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'de kullanılan tabelalar için kuralların TSE tarafından "TS 13813 standardı" ile belirlendiği hatırlatıldı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde kullanılan tabelalar için kurallar Türk Standartları Enstitüsü tarafından TS 13813 standardı ile belirlenmiş olup yabancı dilin yer aldığı tabelalara ilişkin hususlar da söz konusu standart ile belirlenmiştir. Bu kapsamda, yabancı dilde ifadenin yer aldığı tabelalarda yabancı dildeki ifadeler Türkçe ifadelerin %25’ini geçmeyecek büyüklükte puntolarla yazılması gerekmektedir.

Söz konusu standardın uygulanmasının denetlenmesine ve ayrıca vergi levhası olmaksızın işletmelerin oluşturduğu haksız rekabetin önüne geçilmesine ilişkin olarak 4 Kasım 2021 tarihi itibarıyla 81 ilimizde Vali/Kaymakamlarımızın koordinasyonunda; il göç idaresi müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve ilgili STK temsilcilerinin katılımı ile hem il hem ilçe düzeyinde denetim komisyonları oluşturulmuştur.

Denetim komisyonları ile gerçekleştirilen denetimler sonucunda bugüne kadar;

- 19.309 iş yerinin yabancılar tarafından işletildiği,

- 15.666 iş yeri tabelasının TSE standartlarına uygun olduğu,

- 3.643 iş yeri tabelasının TSE standartlarına uygun olmadığı tespit edilmiştir. Söz konu tabelalara ilişkin uygulanan idari süreçlerin ardından 2.151’i standartlara uygun hale getirilmiş olup diğer tabelaların süreçleri devam etmektedir.

- 1.815 işletmeye vergi kaydı olmadığı için idari yaptırım uygulanmıştır.

Ankara’daki iş yerine ait tabelaya yönelik işlem, kolluk kuvvetlerince yürütülen bu denetimler kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ankara'daki olay sosyal medyada konuşulmuştu

Ankara Çankaya’da Arap ve Afrika yemekleri yapan “Saab” restoranın tabelası bu sefer de tabelada sarı, kırmızı ve yeşil renkler olduğu gerekçesiyle beyaza boyandı.

Polisin mayıs ayında tabelasını indirdiği restorana Ankara'daki demokratik kitle örgütlerinin de desteğiyle yeni bir tabela asıldı. Ancak çok geçmeden bu tabela da Afrika Devletler Birliği'nin bayrak renkleri olan sarı, kırmızı ve yeşil renkler yer aldığı için tabelanın ya kaldırılması ya da boyanması istendi.