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Aktüel İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar 38 terörist etkisiz hale getirildi."
Aktüel

İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar 38 terörist etkisiz hale getirildi."

Yeniakit Publisher
2020-09-03 09:13:23 -
İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar 38 terörist etkisiz hale getirildi."
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