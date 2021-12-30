İçişleri Bakanlığı yılbaşı tedbirlerini duyurdu

Öncelikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla güvenlik önlemlerini içeren “Yılbaşı Tedbirleri” konulu genelge 81 il valiliğine gönderildi. Bu tedbirlerin etkinliğini artırmak ve üst düzey koordinasyonu sağlamak amacıyla, 31 Aralık Cuma günü başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere, Bakan Yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Göç İdaresi Başkanı ve Bakanlığın diğer üst yöneticileri ülkenin dört bir yanında sahada olacak.

Tüm il valileri, kaymakamlar, il/ilçe emniyet müdürleri, il/ilçe jandarma komutanları görev yaptıkları il/ilçelerde olacak ve yeni yılın ilk ışıklarına kadar görevlerine devam edecek. İhtiyaç duyulduğunda koordinasyonu sağlamak ve ülke düzeyindeki olayları anlık olarak takip etmek amacıyla Bakanlık GAMER merkezinde Bakan Yardımcısı başkanlığında, İller İdaresi Genel Müdürü Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı ve Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı yeni yılın ilk ışıklarına kadar bilfiil koordinasyon görevine sürdürecek.

Yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçirilmesi için 30.12.2021 günü saat: 08.00 ile 01.01.2022 günü saat: 08.00 arasında tedbirler yoğunlaştırılacak. Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığınca 6 bin 522 adet uygulama noktası oluşturuldu. 8.164 trafik, 63.871 diğer birimlerden olmak üzere toplam 72 bin 35 personel, 16 bin 429 ekip, 674 hava aracı ve 352 dedektör köpek görev yapacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünce 7 bin 560 adet uygulama noktasında, 21 bin 558 trafik, 243 bin 742 diğer birimlerden olmak üzere toplam 265 bin 300 personel; 38 bin 741 ekip; 86 hava aracı, 55 deniz aracı ve 228 dedektör köpek görev alacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığınca; 163 yüzer unsur, 9 hava aracı, 124 kara aracı, 8 dedektör köpek ve 561 karargah/hareket merkezi personeli olmak üzere toplam 296 ekip ve 3 bin 16 personel görevli olacak.

Trafik tedbirleri en üst düzeye çıkarılacak

Trafik ekip/timleri; yol güzergahlarında, seyir halinde ve sürücüler tarafından rahatlıkla görülebilecek şekilde tepe lambaları sürekli yanar vaziyette konuşlandırılacak. Yağış nedeniyle karayolunun kapanması durumunda araçları, önceden belirlenen alternatif güzergahlara veya dinlenme alanlarına yönlendirecek. Vatandaşların evlerine sağlık içinde dönmelerini temin için özellikle yılbaşı gecesi saat 24.00’ten sonra trafikte alkol denetimlerine ağırlık verilecek.

Kayak merkezlerinin bulunduğu illerimizdeki (Bursa-Uludağ, Ankara-Elmadağ, Bolu-Kartalkaya, Kayseri-Erciyes, Çankırı-llgaz, Erzurum-Palandöken, Kars-Sarıkamış gibi) turizm merkezlerine diğer illerden trafik akışının yoğunlaşacağı değerlendirildiğinden, bu illere ulaşım sağlayan güzergahlarda ilave trafik tedbirleri alındı. Trafik kontrollerinde, kış şartları da göz önünde tutularak araçlarda teknik yönden bir eksiklik veya aksaklığın bulunup bulunmadığı; ışık donanımlarının faal olup olmadığına dikkat edilecek, herhangi bir eksiklik tespit edilen araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyecek. Kazaların yoğun olarak meydana geldiği yol kesimlerinde sabit/seyir halinde ve tepe lambaları yanar vaziyette trafik ekipleri görevlendirilecek. Güzergâhta buzlanma, yoğun kar yağışı veya tipi gibi seyir güvenliğini tehlikeye düşürebilecek durumların tespit edilmesi halinde yolun durumu ile ilgili, diğer kurumlarla birlikte gerekli tedbirler gecikmeksizin alınacak. 81 ile gönderilen genelge kapsamında kritik tesislerdeki güvenlik önlemleri artırılarak buralarda ilave tedbirle alınacak.

İHA, drone gibi hava araçları ile motorize ekipler etkin kullanılacak

Terör örgütü mensuplarının ülkemize legal/illegal geçiş arayışı içerisinde olduğu göz önünde bulundurularak sınır hattında alınan tedbirlerin artırılacak.Terör örgütü mensuplarının EYP tarzı eylemler yapabileceği göz önünde bulundurularak büyükşehirlerimiz başta olmak üzere gümrük kapılarında alınan tedbirler artırılacak. Başta araç, gereç ve dedektör köpekler olmak üzere gerekli olan tüm unsurlar seferber edilecek, deniz kenarında bulunan illerde Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kıyı emniyeti birimleri tarafından planlamalar yapılarak, gerekli tedbirler alınacak.

Kolluk birimlerinin elindeki helikopter, İHA ve drone gibi hava araçları ve motorize ekipler etkin olarak kullanılacak. Denize kıyısı olan illerde başta Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri ve diğer kolluk kuvvetleri ile birlikte göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı faaliyetlere yönelik alınan caydırıcı etkin tedbirlere devam edilecek.

Vatandaşların can güvenliğine büyük tehdit oluşturabilecek uyuşturucu, kaçak ve sahte alkollü içkinin satışının engellenmesi ve ele geçirilmesine yönelik yıl boyunca yapılan mücadele yılbaşı günü de etkin bir şekilde yürütülecek.

Koronavirüs tedbirleri de denetlenecek

Yeni yıl programları dolayısıyla insan yoğunluğunun artabileceği konaklama tesisleri, eğlence mekanları, restoran, kafe vb. yerlerde Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile Bakanlığımızca yayımlanan genelgelere uyulup uyulmadığına yönelik etkin, yoğun ve sürdürülebilir denetimler gerçekleştirilecek. Yılbaşı tedbirleri kapsamında görevli personel tarafından salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske kullanımı ve mesafe kuralına uyulacak.