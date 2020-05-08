İçişleri Bakanlığı ve Hz. Hatice Vakfı Anneler Günü’nde “asırlık çınarları” unutmadı

Hz. Hatice Vakfı ve İçişleri Bakanlığı “Anneler Gününde” 100 ve üstü yaşlardaki anneleri unutmayarak ortaklaşa bir projeyi hayat geçirdi. Vakıf ve Bakanlığın katkılarıyla 81 ilde hayatlarını sürdüren 100 yaş ve üstü 5 bin 529 anne için, Sakarya’da "Cennet Anneleri" ismiyle bir hatıra ormanı oluşturulacak.

Hz. Hatice Vakfı ve İçişleri Bakanlığı “Anneler Günü’nde” 100 ve üstü yaşlardaki anneleri unutmayarak ortaklaşa bir projeyi hayat geçirdi. Vakıf ve Bakanlığın katkılarıyla 81 ilde hayatlarını sürdüren 100 yaş ve üstü 5 bin 529 anne için Sakarya’da "Cennet Anneleri" ismiyle bir hatıra ormanı oluşturulacak. Ayrıca bu yaş grubundaki annelere 10 Mayıs’a özel hazırlanmış özel hediyeler vefa sosyal destek grupları, kaymakamlar ve valililer tarafından bizzat verilecek.

Proje kapsamında, yaşlarından dolayı "asırlık çınar" olarak nitelendirilen yaşlı anneler için Sakarya’da "Cennet Anneleri" ismiyle bir hatıra ormanı oluşturulacak. İl ve ilçelerde de vefa sosyal destek grupları ve kaymakamlar, 10 Mayıs pazar günü bu yaş grubundaki yaşlıları ziyaret edecek. Ziyaretlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendi kaleme aldığı hatıra ormanı sertifikaları da verilecek.

”Bizlerin en değerli varlığı, siz annelerimizsiniz"

Sertifikalarda, "Dünyamız bugün büyük bir salgın hastalıkla mücadele ediyor. Siz değerli annelerimiz belki de ilk kez alıştığınız ve hak ettiğiniz kalabalık ziyaretlerden uzaksınız. Bilmenizi isteriz ki bir asırlık tecrübeniz ve bilgeliğinizin ışığında bizlerin en değerli varlığı, siz annelerimizsiniz. ’Cennet annelerin ayakları altındadır.’ Bu belge, devletimizin siz annelerimize minnetinin karşılığı olarak Sakarya ilinde ’Cennet Anneleri’ ormanında adınıza dikilen ağacın hatırasıdır. Ellerinizden sevgi ve muhabbetle öpüyorum" ifadeleri yer alacak.

Büyüklere ziyaretler sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilecek. Ayrıca, sertifikaları yanı sıra “Anneler Gününe” özel hazırlanmış hediyeler de verilecek.