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İçişleri Bakanlığı: “Tunceli’de silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi”

İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli’de 3 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 23:03
İçişleri Bakanlığı: “Tunceli’de silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi”

İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli’de 3 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İç Güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli’nin merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 23:03
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