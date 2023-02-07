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Gündem İçişleri Bakanlığı: “Toplam 37 bin 960 personel görevlendirildi, bölgeye ayrıca personel sevkiyatı sürmektedir”
Gündem

İçişleri Bakanlığı: “Toplam 37 bin 960 personel görevlendirildi, bölgeye ayrıca personel sevkiyatı sürmektedir”

İçişleri Bakanlığı, deprem bölgesinde toplam 37 bin 960 personel görevlendirildiğini, bölgeye personel sevkiyatının sürdüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 15:35:00 -
İçişleri Bakanlığı: "Toplam 37 bin 960 personel görevlendirildi, bölgeye ayrıca personel sevkiyatı sürmektedir"

İçişleri Bakanlığı deprem bölgesinde aktif olarak çalışan personel sayısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada, "Depremden etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya illerine sadece İçişleri Bakanlığınca bin 536 AFAD, 893’ü Polis Arama Kurtarma (PAK) olmak üzere 6 bin 183 polis, 296 Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 216 Jandarma Özel Harekat (JÖAK), 17 bin jandarma personeli, 7 bin 510 gönüllü, 5 bin 219 güvenlik korucusu olmak üzere toplam 37 bin 960 personel görevlendirilmiştir. Bölgeye ayrıca personel sevkiyatı sürmektedir" denildi.

Deprem bölgesindeki illerde yürütülen çalışmalara destek olunması için çevre il ve ilçelerden 31 vali ve 61 kaymakam görevlendirilmesi yapıldığı ve ayrıca bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla 1 Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi, 2 Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 26 Jandarma Genel Komutanlığı hava aracı gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada ise, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı 2 mobil mutfak tırı, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 2 mobil mutfak tırı ve 1 mobil fırının bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

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