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İçişleri Bakanlığı sözlü sınavına gireceklerin isim listesi | 2019 4/B sözleşmeli personel sözlü sınavı

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı personel giriş sınavına katılmaya hak kazananlar adaylara ait katılım listesi son dakika olarak açıklandı. İşte 2019 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Giriş(Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazananlar Adaylara Ait Günlü Katılım Listesi...

21 Mart 2019 Perşembe 17:43
İçişleri Bakanlığı sözlü sınavına gireceklerin isim listesi | 2019 4/B sözleşmeli personel sözlü sınavı

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı personel giriş sınavına katılmaya hak kazananlar adaylara ait katılım listesi son dakika olarak açıklandı. İşte 2019 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Giriş(Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazananlar Adaylara Ait Günlü Katılım Listesi...

Bakanlık Sınav Komisyonunda Giriş(Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Günlü Katılım Listeleri

Ankara Bölgesel Sınav Komisyonunda Giriş(Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Günlü Katılım Listeleri

İstanbul Bölgesel Sınav Komisyonunda Giriş(Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Günlü Katılım Listeleri

İzmir Bölgesel Sınav Komisyonunda Giriş(Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Günlü Katılım Listeleri

Antalya Bölgesel Sınav Komisyonunda Giriş(Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Günlü Katılım Listeleri

Trabzon Bölgesel Sınav Komisyonunda Giriş(Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Günlü Katılım Listeleri

Samsun Bölgesel Sınav Komisyonunda Giriş(Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Günlü Katılım Listeleri

Mardin Bölgesel Sınav Komisyonunda Giriş(Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Günlü Katılım Listeleri

Şanlıurfa Bölgesel Sınav Komisyonunda Giriş(Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Günlü Katılım Listeleri

İçişleri Bakanlığı personel giriş sınavına katılmaya hak kazananlar adaylara ait katılım listesi için tıklayınız

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni bir duyuru yayımlandı ve 1200 personel alımı kapsamında mülakat tarihlerine yer verildi. İşte detaylar. İçişleri Bakanlığı 1200 Personel Alımı Mülakat Tarihleri Belli Oldu- İçişleri Bakanlığı 1200 Personel Alımı Sonuç Sorgulama sayfası son dakika gelişmeleri. Günlü Katılım Listelerinde açık adresleri belirtilen adayların sınava girecekleri Bakanlık Sınav Komisyonu(merkez teşkilatında ilan edilen unvanlar için) ve Bölgesel Sınav Komisyonlarının(taşra teşkilatında ilan edilen unvanlar için) bulunduğu sınav yerinde ilgili adayların Günlü Katılım Listelerinde belirtilen tarih ve saatte hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgelerinden (Nüfus Cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyen adaylar sınava alınmayacak olup, hak talebinde de bulunamayacaklardır. 

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 17:43
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