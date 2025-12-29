İçişleri Bakanlığı neyi bekliyor! Seküler hesaplardan X'te başörtülü küçük kız çocuklarına taciz ve sapıklık!

Sosyal medyada kendilerini "çağdaş" ve "seküler" olarak tanımlayan bazı karanlık hesaplar, Kur'an kursunda eğitim gören başörtülü küçük kız çocuklarını hedef alan mide bulandırıcı paylaşımlarda bulundu. Çocukların geleceğine dair ahlaksız kehanetlerde bulunan ve açıkça cinsel taciz içeren ifadeler kullanan bu şahıslara karşı vatandaşlar ayağa kalktı: "Bu sapıklığa dur diyecek bir makam yok mu?"

KÜÇÜCÜK YAVRULARA DİL UZATTILAR

X (eski adıyla Twitter) platformunda infiale yol açan olayda, bir sınıfta ders işleyen başörtülü küçük kız çocuklarının videosu üzerinden adeta bir "linç ve taciz" kampanyası başlatıldı. "Kira" kullanıcı adlı bir şahsın, çocukların gelecekte "açılacağını" iddia ederek başlattığı ahlaksız silsile, kısa sürede diğer seküler yobazların da katılımıyla iğrenç bir boyuta ulaştı.

AHLAKSIZLIKTA SINIR TANIMADILAR: PEDOFİLİ VE SAPKINLIK!

Görsellerde açıkça görüldüğü üzere, kullanıcıların küçük çocuklar hakkında kurduğu cümleler kan dondurdu. Kimi kullanıcılar çocukların gelecekteki giyim kuşamları üzerinden "kehanetlerde" bulunurken, "Kaos Kadını" gibi hesaplar üzerinden küçük yavrular hakkında "lezbiyenlik" imalarıyla açıkça cinsel içerikli ve sapkın yorumlar yapıldı. Bir başka kullanıcının ise çocukların Kur'an-ı Kerim okumasını aşağılayarak "salak insanlar" ifadesini kullanması, İslamofobik nefretin ulaştığı son noktayı gözler önüne serdi.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE SİBER SUÇLAR HAREKETE GEÇMELİ"

Küçük çocukların mahremiyetini ve kişilik haklarını hiçe sayan, onları cinsel birer obje gibi nitelendiren bu paylaşımlar sonrası sosyal medya kullanıcıları İçişleri Bakanlığı'nı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek ihbar yağdırdı. Vatandaşlar, "Bu hesaplar ellerini kollarını sallayarak nasıl bu kadar rahat sapıklık yapabiliyor?" diyerek adli makamları göreve çağırdı.

Gözler Yargıda: Müslüman Türk aile yapısına ve inancına saldırmayı "özgürlük" sanan bu zihniyetin, küçük çocukları hedef alan bu son saldırısı bardağı taşıran son damla oldu. Şimdi kamuoyu, bu alçak paylaşımları yapan "klavye sapıkları" hakkında başlatılacak yasal süreci bekliyor.