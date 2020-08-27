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Aktüel İçişleri Bakanlığı: Mardin'de bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Aktüel

İçişleri Bakanlığı: Mardin'de bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-27 23:06:13 -
İçişleri Bakanlığı: Mardin'de bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Mardin'de bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olmasıyla sene başından bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 141'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütüne 2010 yılında katıldığı tespit edilen bir örgüt mensubu daha Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Söz konusu terör örgütü mensubunun, Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim olmasıyla 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 141 oldu.

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