İçişleri Bakanlığı duyurdu! Öldürüldüler

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Diyarbakır'da "Eren Kış-22 (Diyarbakır-Dibek) Şehit Jandarma Er Fedai Efe Operasyonu" başlattığı belirtildi.

Operasyona, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1280 personel ile 82 operasyonel timin görev yaptığı belirtildi.

Bugüne kadar 20 terörist etkisiz hale getirildi

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, 7 Kasım 2021 tarihinde icrasına başlanılan Eren-Kış operasyonları kapsamında bugüne kadar, 1'i sağ 20 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bunun yanısıra, 350 sığınak, depo ve barınak da imha edildi.

Operasyonlarda 114 silah, 2 adet 14,7 mm uçaksavar, 14 füze, 6 roketatar, 1 havan, 2 bombaatar, 6 makineli tüfek, 66 uzun namlulu silah, 3 keskin nişancı tüfeği, 3 lav, 8 tabanca, 3 av tüfeği], 172 adet el bombası, 60 adet mayın/EYP, 366 adet fünye, 520 tüp, bin 665 kilogram patlayıcı, 28 dürbün, 27 telsiz, 23.54 mühimmat ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

"Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor"

Operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada, terör unsurlarının tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik operasyonların devam ettiği belirtilerek, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" ifadelerine yer verildi.