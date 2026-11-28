Yakakent OSB’nin altyapı çalışmaları ele alındı Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı’nda da altyapı çalışmaları, elektrik hattı projesi, idari bina yapımı ve DSİ tarafından yürütülen menfez projeleri değerlendirildi. Bölgede yapılan ön tahsis başvuruları ve devam eden çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantılara Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Vali Yardımcısı ve Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.