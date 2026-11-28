Aynı aileden 3 ölü: Yeni evli çift hayata veda etti
Uşak’ta kontrolden çıkan bir otomobilin iş yeri duvarına çarpması sonucu meydana gelen feci kazada; sürücü, eşi ve kayınvalidesi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Uşak’ta kontrolden çıkan bir otomobilin iş yeri duvarına çarpması sonucu meydana gelen feci kazada; sürücü, eşi ve kayınvalidesi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, astsubay olduğu öğrenilen Mehmet Bulanmaz'ın (27) kullandığı 06 AJ 0643 plakalı otomobil, Gazi Bulvarı'nda yoldan çıkarak bir iş yerinin bahçe duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü, sürücünün eşi Nazlıcan Sağsöz Bulanmaz (29) ve kayınvalidesi Lale Sağsöz'ün (62) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan B.K. (37) ve A.M.K. (4) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan Bulanmaz çiftinin kısa bir süre önce evlendikleri öğrenildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23