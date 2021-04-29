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Gündem İçişleri Bakanlığı: Çalışma izni belgesi başvuru ekranı açıldı
Gündem

İçişleri Bakanlığı: Çalışma izni belgesi başvuru ekranı açıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; çalışma izni belgesinin e-Devlet üzerinden alınabileceği ekran açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 21:42:00 -
İçişleri Bakanlığı: Çalışma izni belgesi başvuru ekranı açıldı

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, çalışma izni belgesinin e-Devlet üzerinden alınabilmesi için bütün hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

Buna ilişkin başvuru ekranının e-Devlet'te açıldığı bildirilen açıklamada, tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışanların e-Devlet sisteminde yaşanılan yoğunluk nedeniyle endişe ve acele etmelerine gerek olmadığı vurgulandı.

Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerince düzenlenen mevcut görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olduğu belirtilen açıklamada, ayrıca e-başvuru sistemine erişim güçlüğü yaşanması halinde ilgili formun manuel olarak doldurulup çalışan ve iş yeri/firma yetkilisi tarafından imzalanarak görev belgesinin kullanılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Kimsenin mağduriyet yaşamaması ve muafiyetlerin kötüye kullanılmaması için her türlü tedbirimizi aldık." ifadesi kullanıldı.

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