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Gündem İçişleri Bakanlığı bilançoyu açıkladı!
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İçişleri Bakanlığı bilançoyu açıkladı!

İçişleri Bakanlığı korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin denetlenmesi amacıyla 7 gün 7 farklı konuda genel denetim yapılması için valiliklere genelge göndermişti. Genelge kapsamında ülke genelinde 19-25 Ekim tarihleri arasında 5 bin 350 ile 17 bin 333 arasında değişen ekipler aracılığıyla denetimler gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 17:29:00 -
İçişleri Bakanlığı bilançoyu açıkladı!

7gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde toplam 184 bin 267 personel görev aldı. Denetim ekipleri ve denetim personeli tarafından 66 bin 359 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 37 bin 727 şehir içi toplu ulaşım aracı, 14 bin 985 şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 12 bin 337 okul servisi, 17 bin 713 ticari taksi, 17 bin 691 personel servisi, 27 bin 297 fabrika/işletme, 431 AVM, 32 bin 656 cami/mescit, 5 bin 810 halı saha/spor tesisi, 14 bin 544 park, bahçe, piknik alanı, pazar yeri ve sahil bandı, 28 bin 296 işyeri, 38 bin 209 berber/kuaför/güzellik merkezi, 7 bin 169 internet kafe/salon ve elektronik oyun yeri, 3 bin 974 düğün/nikah salonu ve 431 lunapark/tematik park kontrol edildi.

Denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yeri, fabrika, işletme, toplu ulaşım araçları ve tesislere 39 bin 987 uyarı cezası verildi.

Tedbirlere uymayan işletmeler men edildi

Ülke genelindeki denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 103 işletme / iş yeri ile 125 araç faaliyetten men edildi.

372 suç duyurusu

Kovid-19 tedbirlerine uymadığı tespit edilen kişi ve işletmeler hakkında 372 suç duyurusunda bulunuldu.

686 kişi izolasyon kurallarına uymadı

19- 25 Ekim'deki Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerde 686 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi.

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