İçişleri Bakanlığı açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü mafya tipi organize suç örgütlerine göz açtırmıyor. Çetelere yönelik bu yılın yaklaşık 8 aylık döneminde 103 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda bin 226 örgüt üyesi ve yöneticisi gözaltına alındı, gözaltına alınanların 436’sı tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığıekipleri, toplumsal barış ve huzurun olumsuz olarak etkilenmemesi, vatandaşlarınhuzur içinde günlük yaşamlarını idame ettirebilmesiiçin Mafya tipi organize suç örgütleriyle mücadelesinekararlılıkla devam ediyor.Suç çetelerine art arda düzenledikleri operasyonlarla göz açtırmayan emniyet ekipleri, 2019’un yaklaşık 8 aylık döneminde 103 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda bin 226 örgüt üyesi ve yöneticisi gözaltına alındı, gözaltına alınanların 436’sı tutuklandı. Ayrıca yabancı ülkelerde faaliyet gösteren organize suç örgütlerine yönelik olarak polis işbirliği kapsamında ülkemiz sınırları içerisinde 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 5’i örgüt lideri olmak üzere Balkan ve Kafkas uyruklu toplam 10 şahıs yakalanarak ülkelerine teslim edildi.2019 yılı içerisinde de polisiye işbirliği kapsamında 1 yabancı uyruklu mafya liderinin yakalaması gerçekleştirildi,sınır dışı işlemleri devam ediyor.

Çok sayıda silah ele geçirildi

Bu yıl düzenlenen operasyonlarda; organize suç örgütlerinin gerçekleştirmiş oldukları ya da gerçekleştirilmesi hedeflenen eylemlerinde kullanmak üzere yasa dışı yollarla temin ettikleri 189 adet tabanca, 3 adet uzun namlulu silah, 88 adet av tüfeği, 7930 adet fişek ile çok sayıda çek senet ve benzeri suç unsurları ele geçirildi.

Operasyonlar arttı

2017 yılında organize suç örgütlerine yönelik 99 operasyon gerçekleştirilirken 2018 yılında ise 162 operasyon gerçekleştirilerek bir önceki yıla oranla yüzde 64’lük bir artış meydana gelmişti.

Ulusal ve bölgesel operasyonlar

2018 yılı içeresinde ülke genelinde yapılan operasyonlarda 6’i ulusal, 123’si bölgesel olmak üzere toplam 129 organize suç örgütü çökertilmişti. Çökertilen organize suç örgütlerinde üye ve yönetici konumunda bulunan 2 bin 209 kişiye işlem yapılarak bunlardan 793’ü tutuklanmıştı.