  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şakaysa komik, gerçekse daha komik! Aksaray Belediyesi'nden olay paylaşım: Kupamızı gören haber versin

İETT şoförü otobüsü yol ortasında bırakıp gitti

Polonya tüm dünyaya ilan edip bu kararını duyurdu: Moldova'ya 6 uçak dolusu mühimmat, silah! Milyonlarca dolar

Fransa yeni iş birliklerine işaret etti! Türkiye çağrısı, teklifi: Zorlukları aşabiliriz! Çok ama çok önemli kararını duyurdu

Dünyaca ünlü dev otomtiv şirketi CEO'sunun kaçırılması davasında yeni flaş karar! Sıcak gelişme yaşandı

DİSK'in asgari ücret teklifi belli oldu! Bu rakam işverenleri ayağa kaldırır

Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmamakta ısrarlı! CHP'de MYK'nın tamamı istifa etti

Çinli maden şirketinin projesine tepki

Her tahmini tutan Mert Başaran açık açık işaret etti! Sakın dolar almayın, onun yerine bunu alın

“Erbakan Hoca’nın çocukları ihanet etti” diyen Karamollaoğlu’na sert çıkış
Gündem İçişleri Bakanlığı 5 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı
Gündem

İçişleri Bakanlığı 5 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-06-01 22:22:00 -
İçişleri Bakanlığı 5 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu" ifadeleri yer aldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; bugün PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2002 - 2014 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 48’e yükseldi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ah İmamoğlu ah! İstanbul'da metro arıza yaptı! İşine geç kalan vatandaşlar isyan etti
Gündem

Ah İmamoğlu ah! İstanbul'da metro arıza yaptı! İşine geç kalan vatandaşlar isyan etti

Metro İstanbul'un twitter hesabından yapılan paylaşımda, “M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yaman..
İsabetli tahminleriyle bilinen Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çıldırtan tahmin: Gram altın mı, dolar mı, borsa mı?
Ekonomi

İsabetli tahminleriyle bilinen Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çıldırtan tahmin: Gram altın mı, dolar mı, borsa mı?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar, bitcoin, altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili olarak dikkat çeken tahminlerde bulunan Memi..
AK Partili isim Mansur Yavaş bombasını patlattı! Tan Taşçı konseri için 10 milyon lira saçmış
Siyaset

AK Partili isim Mansur Yavaş bombasını patlattı! Tan Taşçı konseri için 10 milyon lira saçmış

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Nihat Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun seçim hezimeti yaşamasıyla cumhurbaşkanı yardımcılığı haya..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23