İçişleri Bakanlığı 5 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu" ifadeleri yer aldı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; bugün PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2002 - 2014 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 48’e yükseldi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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