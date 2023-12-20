Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ona: "Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya hitaben yaptığı "Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha" sözleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bakan Tekin'in bu sözleri, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adaylık için Tevfik Göksu'yu düşündüğünün bir işareti olarak yorumlandı.

Tevfik Göksu, AK Parti'nin İstanbul'da en güçlü isimlerinden biri olarak gösteriliyor. 2019 yerel seçimlerinde Esenler Belediye Başkanı seçilen Göksu, görev süresi boyunca başarılı çalışmalara imza attı.

Göksu'nun İBB adaylığı için adı daha önce de gündeme gelmişti. Ancak, AK Parti henüz İBB adayını açıklamadı.

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Bakan Tekin'in sözleri, AK Parti'nin İBB adaylığı için Tevfik Göksu'yu düşündüğünün bir işareti olarak yorumlansa da, kesin bir şey söylemek için henüz erken.

AK Parti, İBB adayını önümüzdeki aylarda açıklayacağı tahmin ediliyor.

İşte, sosyal medyada Bakan Tekin'in sözlerine yapılan bazı yorumlar:

"Bakan Tekin'in sözleri, AK Parti'nin İBB adaylığı için Tevfik Göksu'yu düşündüğünün bir işareti. Göksu, İstanbul'da güçlü bir isim. Eğer aday olursa, seçimi kazanma şansı yüksek."

"Göksu, Esenler'de başarılı bir belediye başkanı. İBB'de de başarılı olacağını düşünüyorum. AK Parti'nin doğru bir karar vereceğini umuyorum."

"Tevfik Göksu, AK Parti'nin İstanbul'da en güçlü isimlerinden biri. Ancak, İBB adaylığı için başka isimler de var. AK Parti, adayını açıklamadan önce iyi bir değerlendirme yapmalı."