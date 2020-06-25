İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Van depremi sonrası ilk açıklama!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da meydana gelen 5.4 şiddetindeki depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden ilk açıklamayı yaptı. Bakan Soylu, "Van'da 13.03'de meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremde Özalp merkezde yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor." dedi.

Bakan Soylu'dan ilk açıklama

İçişleri Bakanı Soylu, deprem sonrası ilk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Van'da 13.03'de meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremde Özalp merkezde yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor. Şu ana kadar köylerden sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var. Gelişmeler Van Valiliği ve AFAD Başkanlığımızca kamuoyuna bildirilecektir. Geçmiş olsun.