İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Sinan Ateş açıklaması

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık günü Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucunu hayatını kaybetti. Ateş'in ölümüyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklama yapmaması dikkat çekti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cinayetten 6 gün sonra sessizliğini bozdu.

"İki kişi aranıyor"

Soruşturmanın Ankara Başsavcılığı ve emniyet müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldüğünü söyleyen Soylu, "Burada tetiği çekenin haricindekilerden bir kişi daha, yani hedefimizdeki iki kişi aranıyor. Burada onları da bulacağız ve adalete teslim edeceğiz. Buradaki soruşturmanın selameti açısından söyleyeceklerimiz budur. Sosyal medya dedikoduları üzerinden adım atmak doğru değil. Milletimiz emin olsun, araştırmalar kamuoyu nezdinde bilgilendirme yapılarak ilerleyecektir. Sorumluları bulup adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ile arasındaki telefon trafiğini açıkladı

Bakan Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arasında yaşanan telefon polemiğine de değindi. İmamoğlu ile arasında 40 arama kaydının olduğunu belirten Soylu, 29 kez İmamoğlu'nun 19 kez kendisinin aradığını açıkladı. Soylu bu aramaların 20'sinde karşılıklı görüşme olduğunu da açıkladı.

"Bunları işten atacak yetkiye sahip değilim"

İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik terör soruşturması raporuyla ilgili konuşan Soylu şunları söyledi:

"Benden CHP genel merkezine karşı beni ezdirme diyebilirsin, hemşehri olduğumuzu söyleyebilirsin. Ama yalan demen normal değildir. Basın toplantısında arkadaşların verdiği bilgiler çerçevesinde bir iflası görüyoruz. Bu adamları yoldan geçerken mi aldık. İddia ettiğiniz kişileri belediyeye almadım, bana iftira atıyorsunuz demedi. Kıvırmak doğru değil. Değer ailesi nedir? Terör örgütü PKK dağa adam götürüyor. Kardeşlerini işe sokuyor belediyelerde. Yaptığı açıklamalarda terör örgütüyle irtibatlıları almadım demiyor. Bunun bir karşılığı yoktur. Devlet bunu sorgulamakla mükelleftir. Ben bunları işten atacak yetkiye sahip değilim. Atıldıktan sonra burada bitmiyor. Atılanlar OHAL kurumuna başvuruyor. Ondan sonra da mahkeme süreci var ve oraya gidiyor. Ben İBB'ye sandalye atacağım acaba Ekrem İmamoğlu bugün işe kimi aldı acaba? Ömrü devlete küfretmekle geçen insanları karşısına dizmiş, devleti küfür etmeyi takla atarak değiştiren anlayışı devam ettirmeye çalışıyorlar. Ben iki taneyi tespit ettim attım diyor. Demek ki atma yetkin var."