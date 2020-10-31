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Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kötü haber! Eşi, kızı ve kendisinin testi pozitif çıktı
Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kötü haber! Eşi, kızı ve kendisinin testi pozitif çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi, kızı ve kendisinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Soylu, “Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test; eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi, doktorlarımızın tavsiyesiyle hastane ortamına nakledilmiştir” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 16:34:00 - 2020-10-31 17:33:36
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kötü haber! Eşi, kızı ve kendisinin testi pozitif çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi, kızı ve kendisinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, tedavilerine hastanede devam edildiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Soylu, testini pozitif çıktığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test; eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi, doktorlarımızın tavsiyesiyle hastane ortamına nakledilmiştir” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağlık durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bakan Soylu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test; eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi, doktorlarımızın tavsiyesiyle hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz. Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.”

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Yorumlar

SUZAN

SAYIN BAKANIM,RABBİM SİZE VE AILENIZE ŞIFA VERSİN.ÖNCE ALLAH'A SONRA DOKTORLARIMIZA EMANET OLUN.TEZ ZAMANDA GÖREVİNIZIN BASINDA OLURSUNUZ İNSALLAH.İZMİRIMIZE NIYE GELMEDİGJNIZİ SIMDI ANLADIM.COOK GECMIS OLSUN.
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meşe

RABBİM KENDİSİNE AİLESİNE AÇİL ŞİFALAR VERSİN İNŞALLAH, ÇOK ÇOK ÇOK GEÇMİŞ OLSUN İNŞAALLAH.
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