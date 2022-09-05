İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Akit’e taziye ziyareti! Mustafa Karahasanoğlu sessiz çoğunluğun sesiydi

Sebahattin Ayan İstanbul

Medya ve siyaset camiasının önemli isimlerinden merhum İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu’nun Hakk’a irtihali dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akit Medya’ya taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Özel deftere duygulu satırlar

Mustafa Karahasanoğlu’nun oğulları Ahmet Can Karahasanoğlu ve İbrahim Karahasanoğlu ile merhumun kardeşi Ali Karahasanoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Bakan Soylu, Akit camiasına ve Karahasanoğlu ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. Sabır temennilerini ileten Soylu, merhum Mustafa Karahasanoğlu’nun yiğit ve kararlı kişiliğinin örnek insan karakteri olduğunu ifade etti. Bakan Soylu, ziyareti sırasında Mustafa Karahasanoğlu Taziye Defteri’ne de duygu ve düşüncelerini kaleme aldı. Karahasanoğlu’nun Allah yolundan ayrılmadığını, örnek Müslüman olduğunu kaydeden Süleyman Soylu, akabinde Akit TV ekranlarına özel açıklamalarda bulundu.

Ötekileştirilse de yılmadı

Murhum Karahasanoğlu’nun dünya hayatındaki tercihini zorluktan, meşakkatten ve davasından yana kullandığını belirten Bakan Soylu, şunları dile getirdi: “Ötekileştirme ve tecritle karşı karşıya kalsa da durmadan, yorulmadan yoluna devam etti. Mustafa Karahasanoğlu, örnek bir hayat ortaya koydu. Eğer bu dünyayı sınav olarak görüyorsanız ona ait bir tercih ortaya koyuyorsunuz. Karahasanoğlu da Allah yolunda tercihte bulundu. İnşallah asıl dünyada, yani rahmet dünyasında bunun mükafatını görecektir diye dua ediyoruz.”

Karahasanoğlu ve Akit Medya’nın 28 Şubat sürecindeki mücadelesine de değinen Soylu, şöyle devam etti:

O gün ‘Akit ne yazıyor’ diyorduk

“28 Şubat’ta bir takım miğferleri kırmak istediler. Kırmak istedikleri miğferlerin başında da burası vardı, bu insanlar vardı. Büyük bir kasırga var ve siz bu kasırgaya karşı duracaksınız. O bile zordu. O gün ‘Akit ne yazıyor’, ‘Akit hangi cesur manşeti atıyor’ diye takip ediyorduk. Sinenler ve korkanlar vardı. Ama Akit, herkesin hayranlık duyarak izlediği bir yol tercih etti. Mustafa Karahasanoğlu, kendi davasını ve iddiasını dillendirebileceğini ortaya koydu. Ortaya koyduğu ve bıraktığı örnek tam olarak budur. O, yaptığı mücadele ve ortaya koydukları, sessiz çoğunluğun sesi oldu. Bunun mükafatını Türkiye’nin geldiği nokta ile görüyoruz, öteki dünyada da göreceğiz inşallah.” Karahasanoğlu’nun hayatı ve adanmışlığının, onun istikametinde olanlara örnek olacağını kaydeden Bakan Soylu, “Akit camiasına, onun sevenlerine, yakınlarına, akrabalarına, mesai arkadaşlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Allah cennetinde buluştursun bizleri” dedi.

Teşekkürler Soylu

Ali, Ahmet Can ve İbrahim Karahasanoğlu da vefalı ziyaretinden dolayı Bakan Soylu’ya teşekkürlerini sundular. Bizler de Akit ailesi olarak binlerce okurumuz ve izleyicilerimiz adına Bakan Soylu’ya minnet ve teşekkürlerimizi iletiyoruz.