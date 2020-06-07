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Aktüel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye, göç dalgasının içerisinde koronavirüs sürecini başarıyla yönetmiştir. Aldığımız önlemler sayesinde Suriyeli göçmenlerle ilgili virüs anlamında vaka ve bulaşma noktasında herhangi bir tehlike yaşanmamıştır. Kamplar

Yeniakit Publisher
2020-06-07 12:53:52 -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye, göç dalgasının içerisinde koronavirüs sürecini başarıyla yönetmiştir. Aldığımız önlemler sayesinde Suriyeli göçmenlerle ilgili virüs anlamında vaka ve bulaşma noktasında herhangi bir tehlike yaşanmamıştır. Kamplar
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