İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Tedbirlerimizin ikinci kısmı seçim günü ile ilgilidir. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki seçim günü 553 bin personelimiz görevlerinin başında olacaktır" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Tedbirlerimizin ikinci kısmı seçim günü ile ilgilidir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Tedbirlerimizin ikinci kısmı seçim günü ile ilgilidir. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki seçim günü 553 bin personelimiz görevlerinin başında olacaktır" dedi.

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