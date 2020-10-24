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Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tahliye plan tatbikatının tarihini açıkladı
Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tahliye plan tatbikatının tarihini açıkladı

Açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''3 Kasım Salı günü Kağıthane’de toplanma alanlarına ilişkin tahliye plan tatbikatımız olacak'' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 11:19:00 -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tahliye plan tatbikatının tarihini açıkladı

İstanbul'da Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depreme karşı yapılacak tatbikatlara değindi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 Kasım Salı günü, İstanbul Kağıthane'de toplanma alanlarına ilişkin tahliye planı tatbikatının ilk adımının gerçekleştirileceğini bildirdi.

''Terör örgütü vicdanlarını da söküp almış''

Bakan Soylu, ''Dün Van depremi nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizi istismar etmeye çalışan malum siyasi partinin yöneticileri, Van depreminde devletin orayı sahipsiz bıraktığını ifade ediyorlar. Terör örgütü sadece akıllarını karıştırmamış, vicdanlarını da söküp almış." dedi.

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Yorumlar

yta

Bu elbette doğru bir adım fakat ülke genelinde batıya göçü tersine çevirecek adımlar atılmalı.Ve hatta belediyelerden başlanarak ülke doğuya doğru imar ve inşa edilmeli.Mesafelerin artık önemini kaybettiği, dünyanın küçük bir köy halini aldığı günümüzde
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yta

Bu elbette doğru bir adım fakat ülke genelinde batıya göçü tersine çevirecek adımlar atılmalı.Ve hatta belediyelerden başlanarak ülke doğuya doğru imar ve inşa edilmeli.Günümüzde Mesafelerin artık önemini kaybettiği, küçük bir köy halini alan ve dijitalleşen dünyamızda insanların batıya olan anlamsız göçü durdurulmalı ve boş arazilerin devasa olduğu şehirlerimizin doğusu yatay mimari ile inşa edilmeli.Böylelikle şehir yoğunlukları bitirilmeli.
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