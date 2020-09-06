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Aktüel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile Bitlis Sehi'de 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Aktüel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile Bitlis Sehi'de 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 10:13:48 -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile Bitlis Sehi'de 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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