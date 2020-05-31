İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kahraman jandarmamız hava destekli operasyonla tam bir yıl önceki defteri kapattı. Çukurca Kazan Vadisinde üç terörist etkisiz. Birisi Kazan Vadisi sözde sorumlusu" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kahraman jandarmamız hava destekli operasyonla tam bir yıl önceki defteri kapattı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kahraman jandarmamız hava destekli operasyonla tam bir yıl önceki defteri kapattı. Çukurca Kazan Vadisinde üç terörist etkisiz. Birisi Kazan Vadisi sözde sorumlusu" dedi.