İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Hain oğlu hain onlardır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tokat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek, güvenlik toplantısına katıldı. Daha sonra AK Parti Tokat İl Başkanlığı'nın düzenlediği Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılan Soylu, burada gündeme dair konularla ilgili konuşma yaptı.

Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına yönelik bildiri yayınlayan 10 büyükelçi ve sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatan Tezkere ile ilgili de konuşan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tezkereler Türkiye için bir dönüşümün bir miladın tembihatıdır. Bunun burada altını çizmek istiyorum. Birileri bize, birilerinin talimatıyla büyükelçilerle bildiri verdiriyor. Birileri bir takım oyunların ve tezgahların içerisinde bulunuyor. Öteki taraftan da dönüp 'Siz artık sınırların dışına çıkmayacaksınız, eğer çıkarsanız hainsiniz' diyor.

"Hain oğlu hain onlardır"

Bize sınırlarımızın dışına kim çıkma diyorsa, kim Avaşin'den Hakurk'a kadar Afrin'den Celabrus'a kadar, Resulayn'a kadar, Tel Abyad'a kadar, Münbiç'e kadar, Kobani'ye kadar Türkiye'nin oradan saldırısına zemin açmak istiyorsa hain biz değiliz, hain oğlu hain onlardır."

"Bize neyin hesabını soracaksınız?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açıklamalarına cevap veren Soylu, şunları söyledi:

"Birilerinin talimatıyla bizim ülkemizin huzurunu bozmak, birliğimizi ve beraberliğimizi ortadan kaldırmak istiyorsa bilesiniz ki Türkiye'ye büyük bir tuzak hazırlıyorlar. Bu millet bunun hesabını soracaktır. Afrin'den füzeleri yollasınlar, ABD'nin desteği ile beraber bir koridor tutsunlar ve Türkiye'yi tehdit etsinler. Kemal Kılıçdaroğlu, bu millet bu Cumhuriyeti de bu özgürlüğü de bu bağımsızlığı da şanla, şerefle, kanla kazandı. Senin gibi kasetle kazanmadı. Bize neyin hesabını soracaksınız? Bu ülkede terörü bitirdiğimiz için mi hainiz? Biz neyin hainiyiz, Ayasofya'da "Allah-u Ekber" okuduğumuz için mi hainiz?"