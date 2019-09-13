İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır'da anneleri ziyaret etti İçişleri Bakanı Soylu Diyarbakır'da HDP il binası önünde 'evlat nöbeti' tutan anneleri ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır'da HDP il binası önünde 'evlat nöbeti' tutan anneleri ziyaret etti. Soylu anneler için, ''Demiri eritecek yürekleri var.'' dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan anneleri ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Soylu özetle şu ifadeleri kaydetti: "Ülkemizin tüm çocukları için buradalar. Anneler güçlü bir haykırışı ortaya koyuyor. Güçlü sonuç alacağız. Bu acıyı, bu topraklarda ve coğrafyada bitireceğiz."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.