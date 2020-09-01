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Aktüel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin yakalanması) Operasyon devam ediyor. Şu anda onunla bağlantılı elimizde sorguları devam eden DEAŞ mensupları söz konusu."
Aktüel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin yakalanması) Operasyon devam ediyor. Şu anda onunla bağlantılı elimizde sorguları devam eden DEAŞ mensupları söz konusu."

Yeniakit Publisher
2020-09-01 11:31:40 -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin yakalanması) Operasyon devam ediyor. Şu anda onunla bağlantılı elimizde sorguları devam eden DEAŞ mensupları söz konusu."
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