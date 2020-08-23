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Aktüel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Giresun'daki sel) Şu anda 118 köy yolu ulaşıma kapalı."
Aktüel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Giresun'daki sel) Şu anda 118 köy yolu ulaşıma kapalı."

Yeniakit Publisher
2020-08-23 10:40:12 -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Giresun'daki sel) Şu anda 118 köy yolu ulaşıma kapalı."
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