İçişleri Bakanı Soylu'dan Van polisine tebrik:
"Van'da 670 kilo eroin. Son 5 günde yaptığı yakalamalarla uyuşturucu ticaretine darbe indiren Van polisini ve narkotik timlerini tebrik ediyorum"
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı yakalamalarla Van polisini ve narkotik timlerini tebrik etti.
Bakan Soylu, Twitter hesabından şunları kaydetti:
"Van'da 670 kilo eroin. Son 5 günde yaptığı yakalamalarla uyuşturucu ticaretine darbe indiren Van polisini ve narkotik timlerini tebrik ediyorum. Gençlerimizi, geleceğimizi kurtarıyorsunuz."