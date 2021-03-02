İçişleri Bakanı Soylu’dan 'İstanbul depremi' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık Toplantısı’na katıldı.

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Bakan Soylu’nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, AFAD İl Müdürü Gökhan Yılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Alper İlki de katıldı.

Bakan Soylu, Vali Yerlikaya ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplantı öncesi, kongre merkezinde kurulan afet durumunda kullanılan ürünlerin sergilendiği alanı ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu toplantıda yaptığı konuşmasında, “İstanbul'un kıymetini anlatmak, nüfusunu, Türkiye'nin tamamına etkisini anlatmak tekrara düşmek olur. Yapılan tüm bilimsel tahlil ve eldeki veriler İstanbul'da yıkıcı bir depremin uzak olmadığını göstermektedir. Bugün burada da olabilir, az sonra da olabilir, 1 yıl sonra da olabilir” diye konuştu.

Bakan Soylu, şunları söyledi:

“Türkiye bugün afet müdahale kapasitesi açısından Batı'daki ülkelerin kapasitesindedir. Bu da normaldir. Bugün Avrupa'da ikinci büyük deprem gözlem ağına sahibiz. Türkiye Afet Müdahale Planı'nı oluşturduk. Proje şudur, Elazığ'da deprem oldu. Afet Müdahale Planı'nda belirlendiği şekilde 27 grup masanın başındadır. Ne yapmamız gerektiğini paylaşırız. Orada lojistik vardır, özellikle toplanma, barınma merkezleri ile ilgili planlar vardır, hasar tespit grubumuzun çalışmaları vardır. Tıkır tıkır işler... Bu koordinasyon başarı ile yürüdü.

Ben hastaydım Bakan Yardımcımız İsmail Bey başkanlığında İzmir'de tıkır tıkır yürüdü. Sayın Valimiz de ifade etti, biz burada İstanbul'u master olarak kabul ettik. Burada eksiklerimizi gördük, hepsini teker teker değerlendirdik. 7.5 büyüklüğünde deprem oldu, lojistiğiniz nereye gelecek, nereye taşıyacaksınız? Oturduk plan yaptık, bizim mobil aşevlerimiz yeterli mi? Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız burada, Allah razı olsun. Büyük bir İstanbul depreminde ayazda kalmamak, milletimize mahcup olmamak, bütün derdimiz bu. Allah şahit, bu benim gece uykumu alan bir şey.”

AFAD uygulaması yazıldı

Bakan Soylu, bir AFAD uygulaması yazıldığını belirterek, “Yaklaşık 150 bin kapasiteyle, 2-3 milyon kapasiteye kadar konuşabiliriz, Whatsapp’tan daha kıymetli olduğunu düşündüğümüz, bizim açımızdan daha kripto, orada elde ettiğimiz uygulamayı şimdi AFAD uygulamasında kullanma yeterliliğini elde ettik. Elde ettiğimizi ülkemizin başka bir alanına sevk etmeye çalışıyoruz” dedi. Soylu, program sayesinde, enkaz altında iletişim kurulabileceğini, en yakın toplanma alanına gitmeyi sağlayacağını, iletişim kurulabileceğini belirtti.

Keşif uçağı

Soylu, “Jandarma arama kurtarma timi 3.5-4 yıllık bir tim ama çok başarılı işler yaptı. Bizim bir polis arama kurtarma timine de ihtiyacımız var. Bir polis arama kurtarma timi oluşturuldu. Tek tek ambulansla hasta taşıyacağımıza tek tek helikopterle hemen 8-12 kapasiteyle sedye koyma imkanına sahip olduk. Yani daha çok hastayı hastaneye sevk edebilme imkanına sahip olduk. İstanbul’da jandarma insanlı keşif uçağı, 5 tane bölgeye ayırdık 5 keşif uçağı. Bizim olayın fotoğrafını çekebilmemiz lazım. Fotoğrafı ne kadar çabuk çekersek o kadar çabuk koordine oluruz. İstanbul’da insansız hava araçlarıyla alakalı bir sorun vardı. İstanbul Havalimanı’nda bir sistem kurduk, istediğimiz anda görüntüleyebilecek trafiği yönlendirebileceğimiz bir sistem oluştu. Bizim bulut altı insansız hava aracı dediğimiz, trafiği yönetebileceğimiz bir sistem” şeklinde konuştu.

Soylu, cep telefonlarının bir müddet çalışmayacağına dikkat çekerek, internet üzerinden iletişimin sağlanması gerektiğini belirtti.