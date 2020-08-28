  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul Barosu'na tepki:
Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul Barosu'na tepki:

"Bugün bir terör örgütü mensubunun fotoğrafını İstanbul Barosu'na asanları şiddetle telin ediyorum, kınıyorum, ayıp diyorum, yazık diyorum. Yazıklar olsun" - "Savcı Şehit Selim Kiraz'ı şehit eden, bu ülkeyi huzursuz etmeye çalışan, jandarmamızın dağda fellik fellik arayıp etkisiz hale getirdiği DHKP-C terör örgütü mensuplarının fotoğrafını bugün İstanbul Barosu'na asanların, bu milletin değerleriyle hiçbir ilgisi yoktur" - "Şahsım adına da onlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Yazıklar olsun. İstanbul Barosu'na da yazıklar olsun, İstanbul Barosu'nun yöneticilerine de yazıklar olsun" - "Emniyet mensubu arkadaşlarımız derhal o fotoğrafı oradan kaldırdılar ama bu milletin vicdanıyla oynamasınlar artık" - "30 Ağustos geliyor, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, orada yürütülen mücadele kolay bir mücadele değildir. Bize emanet edilen ülke öyle birileriyle pazarlık masasında emanet edilmiş bir üke değildir. Her santimetrekare toprağı kanla sulanmış bir ülkedir" - "Bunun bilincinde olmayanlar, bunun ayırdında olmayanlar, bunun farkında olmayanlar elbette ki bu topraklarda olacaktır ama o bizi asli vazifemizden ayırmayacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-08-28 19:59:33 -
İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul Barosu'na tepki:

GİRESUN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün bir terör örgütü mensubunun fotoğrafını İstanbul Barosu'na asanları şiddetle telin ediyorum, kınıyorum, ayıp diyorum, yazık diyorum. Yazıklar olsun." dedi.

Soylu, Dereli İlçe Jandarma Komutanlığından video konferans yoluyla, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Bakan Soylu, Türkiye'nin, bu milletin nerelerden geldiğini bilmeyenleri, kendini dünyanın süfli bir takım anlayışlarına teslim eden, satan, pazarlayanları görünce üzüldüğünü belirterek, "Onların maalesef ülkemizin içerisinde olduğunu görünce hakikaten kahroluyoruz. Ülkesini tanımayan, anasını atasını tanımayan, milletini tanımayan." diye konuştu.

"Bugün bir terör örgütü mensubunun fotoğrafını İstanbul Barosu'na asanları şiddetle telin ediyorum, kınıyorum, ayıp diyorum, yazık diyorum. Yazıklar olsun." ifadesini kullanan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Savcı Şehit Selim Kiraz'ı şehit eden, bu ülkeyi huzursuz etmeye çalışan, jandarmamızın dağda fellik fellik arayıp etkisiz hale getirdiği DHKP-C terör örgütü mensuplarının fotoğrafını bugün İstanbul Barosu'na asanların, bu milletin değerleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Bunu buradan net bir şekilde söylüyorum. Şahsım adına da onlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Yazıklar olsun. İstanbul Barosu'na da yazıklar olsun, İstanbul Barosu'nun yöneticilerine de yazıklar olsun. Gerçi Emniyet mensubu arkadaşlarımız derhal o fotoğrafı oradan kaldırdılar ama bu milletin vicdanıyla oynamasınlar artık. Ne zaman bu millet onlardan vicdan beklemişse sırtlarını dönmüşler, hala sırtlarını dönüyorlar. Yazıklar olsun."

Soylu, işlerinin zor ve çetin olduğunu ifade ederek, "Çünkü maalesef ülkemizin içerisinde hala kendilerini başkalarına pazarlayan, başka ülkelere pazarlayan ve bu ülkenin maalesef değerlerinden çok uzaklaşmış olanlar var. Onun için hep birlikte ayağımızı yere sağlam basmalıyız." dedi.

İstiklal mücadelesinin kolay bir mücadele olmadığının altını çizen Soylu, şunları kaydetti:

"30 Ağustos geliyor, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, orada yürütülen mücadele kolay bir mücadele değildir. Bize emanet edilen ülke öyle birileriyle pazarlık masasında emanet edilmiş bir üke değildir. Her santimetrekare toprağı kanla sulanmış bir ülkedir. Bunun bilincinde olmayanlar, bunun ayırdında olmayanlar, bunun farkında olmayanlar elbette ki bu topraklarda olacaktır ama o bizi asli vazifemizden ayırmayacaktır."

(Sürecek)


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Turkcell mağazalarında hediye yağmuru
Teknoloji

Turkcell mağazalarında hediye yağmuru

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, müşterilerine teşekkür amacıyla 28-29 Ağustos tarihleri arasında mağazalarında bol ödüllü bir oyun ..
Güney Kıbrıs Rum Kesimi Savunma Bakanı Charalambos Petrides'e büyük şok! Kimse oralı bile olmadı
Dünya

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Savunma Bakanı Charalambos Petrides'e büyük şok! Kimse oralı bile olmadı

Bölgeye Fransa'yı çağırarak Türkiye'ye gözdağı vermeye çalışan Güney Kıbrıs yönetimi, AB üyesi ülkelere Türkiye teklifinde bulundu...
Başkan Erdoğan’dan yeni müjde açıklaması
Gündem

Başkan Erdoğan’dan yeni müjde açıklaması

Cuma Namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ‘yeni müjdeler geliyor’ dedi.
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı