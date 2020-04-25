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Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu’dan fırıncılara teşekkür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından korona virüs tedbirlerine uyan fırıncılara teşekkür etti.

2020-04-25 21:04:33 -
İçişleri Bakanı Soylu’dan fırıncılara teşekkür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından korona virüs tedbirlerine uyan fırıncılara teşekkür etti.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgınla mücadelede sokağa çıkmanın sınırlandırıldığı günlerde yaptıkları hizmetlere ve Ramazan ayında belirtilen kurallara riayet eden tüm fırıncılarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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