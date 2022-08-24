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Gündem İçişleri Bakanı Soylu’dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na tepki: Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu’dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na tepki: Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun paylaşımına ilişkin yaptığı açıklamada çok sert ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 01:43:00 -
İçişleri Bakanı Soylu’dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na tepki: Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun paylaşımına ilişkin, “SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş, Çok korkmuşlar (!) Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez. Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez. Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba” ifadelerini kullandı.

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