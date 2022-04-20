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Gündem İçişleri Bakanı Soylu'dan Bursa'daki bombalı saldırı ile ilgili açıklama!
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İçişleri Bakanı Soylu'dan Bursa'daki bombalı saldırı ile ilgili açıklama!

İçişleri Bakanı Soylu: Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şehidimize Allah’tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum

Yeniakit Publisher
2022-04-20 11:06:00 -
İçişleri Bakanı Soylu'dan Bursa'daki bombalı saldırı ile ilgili açıklama!

İçişleri Bakanı Soylu:"Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz Şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şehidimize Allah’tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum."

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