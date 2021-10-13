İçişleri Bakanı Soylu: Sordum, 'Arkadaşlar böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı?' Yok
İçişleri Bakanı Soylu, bazı siyasetçilerin basın organlarına yansıyan "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili, "Ben İçişleri Bakanıyım, sordum, 'Arkadaşlar böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı?' Yok." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da "Trafik Birim Amirleri Toplantısı"nda konuşuyor.
İçişleri Bakanı Soylu, bazı siyasetçilerin basın organlarına yansıyan "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili, "Ben İçişleri Bakanıyım, sordum, 'Arkadaşlar böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı?' Yok." dedi.