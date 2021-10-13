  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin yeni savaş makinesini tanıttı! ABD'ye karşı gövde gösterisi

Emekli Korgeneral açıkladı: 1 Türk pilotu 26 ABD uçağını düşürdü

Sosyal medyayı sallayan klip: İtemem ben otobüs

Libya’daki toplu mezarlarda çok sayıda kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Bakan Kasapoğlu’ndan CHP'li Tanal’a Silopi yanıtı

Medyaradar ile Habertürk arasındaki Sezgin Baran Korkmaz kavgası büyüyor! 'Mafya mısınız, gazeteci mi?'

Berna Laçin'den hayrete düşüren paylaşım! Oynanmayan tiyatronun 'en iyi kadın oyuncusu' seçildi

Hulki Cevizoğlu'ndan savcılara Akşener ve Kılıçdaroğlu çağrısı

AUKUS sonrası Fransa'ya bir darbe daha! Türkiye ile anlaştılar

Kolombiya’da paraşütü açılmayan asker böyle yere çakıldı! Öldürmeyen Allah öldürmedi
Gündem İçişleri Bakanı Soylu: Sordum, 'Arkadaşlar böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı?' Yok
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu: Sordum, 'Arkadaşlar böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı?' Yok

İçişleri Bakanı Soylu, bazı siyasetçilerin basın organlarına yansıyan "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili, "Ben İçişleri Bakanıyım, sordum, 'Arkadaşlar böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı?' Yok." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 11:26:00 -
İçişleri Bakanı Soylu: Sordum, 'Arkadaşlar böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı?' Yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da "Trafik Birim Amirleri Toplantısı"nda konuşuyor.

İçişleri Bakanı Soylu, bazı siyasetçilerin basın organlarına yansıyan "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili, "Ben İçişleri Bakanıyım, sordum, 'Arkadaşlar böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı?' Yok." dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

yücel

Her zamanki gibi yalan makinası bay kemal kaos çıkarmak için şeyinden sallıyor yada işbirlikçi hain teröristlere hedef gösteriyor başka açıklaması yok
  • Yanıtla

Vahap Kalyoncu

Sözün bittiği yerdeyiz bu kadar pespayelik ,bu kadar rezillik ,bu kadar hainlik ancak bu muhalefette olur her halde çünkü adam 20 senedir hep yenilmiş adamda akıl kalmadıki dayak yemekten mantıklı konuşsun.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay