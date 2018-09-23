İçişleri Bakanı Soylu SİHA uçurdu

İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki festivale İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da geldi. Soylu, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile birlikte Bayraktar SİHA'ya komuta etti. Soylu, SİHA ile festival alanı üzerinde uçarak görüntü çekti.

Soylu, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin son gününde, festival alanını gezdi.

Sergilenen araçlar hakkında bilgi alan Soylu, teknoloji yarışmalarının yapıldığı çadırları da ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi.

Soylu, Bayraktar İHA'nın yaptığı gösteri uçuşunda komuta merkezinde pilotlardan bilgi aldı.

Bakan Soylu, daha sonra "İnsansız Sualtı Sistemleri"nde başarılı öğrencilere ödüllerini verdi.

'HEPİMİZ BÜYÜK TÜRKİYE'NİN ÇOCUKLARIYIZ'

Festival alanına gelen binlerce insanın yüzünde "umut", gözünde "aydınlık" olduğunu ifade eden Soylu, "Allah'a şükürler olsun, bir büyük milletin evlatlarıyız. Hep başka ülkeler, gelecekle ilgili, ilimle, bilimle uğraşırken, bize okullarda, ilkokulda, orta okulda 'bizden adam olmaz' derlerdi. Allah'a şükürler olsun, bizden öyle bir adam oldu ki öyle güçlü, büyük bir adam oldu, hepimiz büyük Türkiye'nin çocuklarıyız." diye konuştu.

Festival kapsamında yapılan İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışmasında, Karadeniz Teknik Üniversitesi birinci, İstanbul Gedik Üniversitesi ikinci, Yıldız Teknik Üniversitesi üçüncü oldu.