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Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu: "(Sakarya'daki patlama) Burada iki türlü patlayıcı var. Birincisi depolarda var olan patlayıcılar. Depolarda var olan ve soğutulan patlayıcılar henüz oradalar. Esas ortak noktada olan ve bizim tahmini 16,5 ton olarak söylediğimiz pa

Yeniakit Publisher
2020-07-09 18:57:45 -
İçişleri Bakanı Soylu: "(Sakarya'daki patlama) Burada iki türlü patlayıcı var. Birincisi depolarda var olan patlayıcılar. Depolarda var olan ve soğutulan patlayıcılar henüz oradalar. Esas ortak noktada olan ve bizim tahmini 16,5 ton olarak söylediğimiz pa
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Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

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