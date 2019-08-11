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İçişleri Bakanı Soylu Hakkari'de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu, annesiyle şehit düşen 11 aylık Mustafa Bedirhan Karakaya'nın isminin yaşatıldığı üs bölgesini ziyaret ederek, buradaki güvenlik güçlerinin bayramını kutladı- Bakan Soylu'nun üs bölgesinde telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenlik güçlerine hitaben "Bulunduğunuz yer bir şehadete yürüyüş makamıdır. Sizler de buna inanmış gençlerimizsiniz, inanmış kardeşlerimizsiniz. Sizlerin bu vatan topraklarında 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır' anlayışıyla görev yaptığınıza inanıyorum" dedi

11 Ağustos 2019 Pazar 12:23
İçişleri Bakanı Soylu Hakkari'de

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018'de terör örgütü PKK'nın yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu, annesiyle şehit düşen 11 aylık Mustafa Bedirhan Karakaya'nın isminin yaşatıldığı üs bölgesini ziyaret etti.

Bakan Soylu, Derecik ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali İdris Akbıyık, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Haci İlbaş ve diğer yetkililerle, helikopterle Yüksekova'daki Şehit Bebek M. Bedirhan Karakaya Üs Bölgesi'ne geçti.

Bakan Soylu, buradaki kurban kesimi ve bayramlaşmanın ardından üs bölgesinde incelemelerde bulundu.

Soylu'nun üs bölgesinde telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramını kutladığı güvenlik güçlerine hitaben şunları söyledi:

"Değerli kardeşlerim, yüksek komuta kademesi, gerekse de er, erbaş bütün sevgili gençler, şehidimiz Bedirhan'ımızın ve değerli annelerinin adının verildiği bu üs bölgesinde sizlerin Kurban Bayramı'nı bayramlaşmak suretiyle tebrik ediyorum. Nice bayramlara Rabb'im bizleri hayırlısıyla kavuştursun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kurban bayramlarının zaten manası, Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselam ile oğlu İsmail aleyhissalatu vesselam arasındaki evlat baba ilişkisinin en güzel bir ifadesi olduğu malumunuzdur. Sizleri o duygular içerisinde ben de selamlıyorum. Ve bulunduğunuz yer bir şehadete yürüyüş makamıdır. Sizler de buna inanmış gençlerimizsiniz, inanmış kardeşlerimizsiniz. Sizlerin bu vatan topraklarında 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' anlayışıyla görev yaptığınıza inanıyorum. Tekrardan bayramınızı tebrik ediyorum. Ailelerinizle beraber nice mutluluklara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Sağ olun, var olun."

Ardından Soylu, buradaki şeref defterini imzaladı. Yazdığı ifadeleri okuyan Soylu, şunları kaydetti:

"Şehit Mustafa Bedirhan Karakaya Üs Bölgesi'ndeyiz. Aziz milletimizin duasını, selamını getirmek için buradayız. Terörle mücadelede destan yazıp, bu ülkeye, büyük milletimize pusu kuranlara aman vermeyen, bedel ödeten kahramanlarımıza selam olsun. Allah onları muhafaza etsin. Başta Bedirhan bebek olmak üzere annesi ve tüm şehitlerimize Cenabıhak'tan rahmet diliyorum, gazilerimizin önünde şükran ve saygıyla eğiliyorum."

Askerlerle sohbet ederek, bir jandarma uzman çavuşun annesiyle telefonda görüşen Soylu, daha sonra kentten ayrıldı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 12:23
  1. bayram
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan
  3. Hakkari
  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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