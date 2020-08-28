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Aktüel İçişleri Bakanı Soylu, Doğankent'te incelemelerde bulundu
Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu, Doğankent'te incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-28 19:05:38 -
İçişleri Bakanı Soylu, Doğankent'te incelemelerde bulundu

GİRESUN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel ve taşkın nedeniyle zarar gören Doğankent ilçesinde incelemelerde bulundu.

Soylu, ilçeye bağlı Yeniköy'de heyelan meydana gelen ve zarar oluşan yerleri inceledi.

Bakan Soylu, burada Irak'ın kuzeyindeki operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in babası Mustafa Temel'i görmesi üzerine aracı durdurarak şehit babası ile görüştü.

Köy yollarının bazı bölümlerinin ulaşıma kapalı olması nedeniyle Soylu, yürüyerek incelemelerini sürdürdü.

Süleyman Soylu, köydeki vatandaşlarla da görüşerek sorun ve taleplerini dinledi.

Daha sonra Doğankent ilçe merkezini gezen Soylu, İlçe Emniyet Amirliği ve Hükümet Konağı'nda icelemelerde bulundu.

Soylu çarşı içerisindeki esnaf ve vatandaşlarla da görüştü.


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