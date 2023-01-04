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Gündem İçişleri Bakanı Soylu, Batman'da "Kökünü Kurutma Operasyonu"na ilişkin konuştu
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu, Batman'da "Kökünü Kurutma Operasyonu"na ilişkin konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 101 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 09:29:00 -
İçişleri Bakanı Soylu, Batman'da "Kökünü Kurutma Operasyonu"na ilişkin konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 101 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Bakan Soylu, beraberinde Batman Valisi Ekrem Canalp, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın ile Batman Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Komuta Kontrol Merkezi'nde (KGYS) yaptığı açıklamada, sabah 05.30 itibarıyla Batman'da "Kökünü Kurutma Operasyonları"nın 32'ncisinin gerçekleştirildiğini anlattı.

Hava destekli operasyonun 1105 personelin katılımıyla düzenlendiğini belirten Soylu, "1105 kahraman arkadaşımız sabahın erken saatlerinde 150 ayrı adres ve 150 şüpheliye yönelik başlattıkları bu operasyonda bir helikopter, 5 hava aracı ve 15 narkotik köpeğiyle, uyuşturucu satan, dağıtan, ticaretini yapan 101 şüpheliyi yakalamış oldular." diye konuştu.

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