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İçişleri Bakanı Soylu: "311 bin kişi (Suriye) kendi topraklarına geçti"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye’de huzurun sağlandığı bölgelere 311 bin kişinin geri döndüğünü belirterek, "Biz sadece kendi toprakları için değil, etrafımızdaki coğrafyanın huzurunu temin etmek için sorumlu olan milletiz, ülkeyiz" dedi.

17 Şubat 2019 Pazar 14:27
İçişleri Bakanı Soylu: "311 bin kişi (Suriye) kendi topraklarına geçti"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye’de huzurun sağlandığı bölgelere 311 bin kişinin geri döndüğünü belirterek, "Biz sadece kendi toprakları için değil, etrafımızdaki coğrafyanın huzurunu temin etmek için sorumlu olan milletiz, ülkeyiz" dedi.


Bakan Soylu, Mamak’ta şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Türkiye’nin sadece 780 bin kilometreden sorumlu olmadığını, Türklerin başka milletlere benzemediğini belirten Bakan Soylu, "Biz sadece kendinden sorumlu bir millet değiliz. Biz sadece 780 bin kilometreden sorumlu olan ülke değiliz. Cerablus, Azez, El Bab bölgesinde bizim ordumuz, jandarmamız, polisimiz, kaymakamımız, doktorumuz, öğretmenimiz, hemşiremiz ve hatta savcımız, hakimimizle birlikte oradalar. Bir başka diyara huzur getirmek için, oraları terk etmek zorunda kalan insanların kendi memleketlerine dönmesini temin için, huzur içerisinde 24 saat asayişin, sükunetin sağlanması için orada bulunuyorlar. 311 bin kişi şu anda kendi topraklarına geçti. Biz sadece kendi toprakları için değil, etrafımızdaki coğrafyanın huzurunu temin etmek için sorumlu olan milletiz, ülkeyiz" diye konuştu.


İddialarının büyük olduğunu söyleyen Soylu, "Biz büyük, güçlü, zengin bir Türkiye’yi arıyoruz, ayakları üzerinde duran bir Türkiye’yi arıyoruz. Biz Amerika’nın ’Arfrin’e giremezsin’ diye ultimatom çekip, yerine oturttuğu bir Türkiye değiliz. ’Girer terör örgütüyle gereğini yerine getiririz’ diyen bir ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 14:27
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