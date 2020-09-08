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Aktüel İçişleri Bakanı Soylu: "2016'dan bugüne kadar tam 768 kişiyi ikna ederek dağdan indirdik."
Aktüel

İçişleri Bakanı Soylu: "2016'dan bugüne kadar tam 768 kişiyi ikna ederek dağdan indirdik."

Yeniakit Publisher
2020-09-08 14:00:17 -
İçişleri Bakanı Soylu: "2016'dan bugüne kadar tam 768 kişiyi ikna ederek dağdan indirdik."
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